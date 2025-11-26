Viernes y sábado, los dos días más calurosos de la semana

fin-de-semana-de-calor-en-bs-as-jpg.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa unos días de intenso calor para lo que resta de la semana.

Para hoy se espera una jornada calurosa. La máxima será de 34 grados y la mínima de 16 grados con cielo ligeramente nublado a algo nublado.

El viernes y sábado serán los días más calurosos. Se espera una máxima de 36 grados y la mínima variará entre los 22 y 23 grados.

El domingo se presentará inestable con probables tormentas aisladas desde la madrugada. Además se espera un descenso de temperatura ya que la máxima bajará a 25 grados y la mínima en 24 grados.

