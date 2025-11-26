Viernes y sábado, los dos días más calurosos de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa unos días de intenso calor para lo que resta de la semana.

Para hoy se espera una jornada calurosa. La máxima será de 34 grados y la mínima de 16 grados con cielo ligeramente nublado a algo nublado.

El viernes y sábado serán los días más calurosos. Se espera una máxima de 36 grados y la mínima variará entre los 22 y 23 grados.

El domingo se presentará inestable con probables tormentas aisladas desde la madrugada. Además se espera un descenso de temperatura ya que la máxima bajará a 25 grados y la mínima en 24 grados.