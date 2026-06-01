Chaco: más de 90 detenidos y 669 motocicletas secuestradas durante el fin de semana

Entre el viernes y el domingo, los agentes de las distintas direcciones de la Policía del Chaco desplegaron un total de 317 operativos de prevención y seguridad en diferentes puntos de la provincia. Como resultado de estas intervenciones, fueron detenidas 91 personas por distintos delitos. Asimismo, se notificó a 668 ciudadanos por infracciones contravencionales. También se secuestraron 669 motocicletas, un arma de fuego, 16 armas blancas y estupefacientes.

En el Área Metropolitana, los efectivos realizaron 57 operativos, donde secuestraron 57 motocicletas entre ellas cuatro con pedido de secuestro, dos armas blancas, notificaron a 52 contraventores y lograron la detención de 33 personas por delitos. Además, la Policía Caminera realizó controles preventivos y labró un total de 332 actas por distintas infracciones de tránsito.

En Castelli, los efectivos realizaron un total de 58 operativos donde detuvieron a diez personas por distintas causas, notificaron a ocho contraventores y secuestraron 59 motocicletas y un arma blanca.

Por su parte, en Charata se llevaron adelante 26 operativos, que finalizaron con 16 personas detenidas, 26 contraventores notificados, el secuestro de 48 motocicletas, un arma blanca y 1,3 gramos de marihuana.

En la Dirección de Zona Interior Villa Ángela, los agentes realizaron 55 operativos en los que detuvieron a siete ciudadanos, notificaron a 92 contraventores y secuestraron 91 motovehículos dos de ellas con pedido de secuestro.

En General San Martín, los efectivos concretaron 107 operativos, donde demoraron a 17 personas por distintas causas, notificaron a 374 contraventores y secuestraron 337 motocicletas, un arma de fuego, siete armas blancas y 1 gramo de marihuana y 0,5 gramos de cocaína .

Finalmente, en Presidencia Roque Sáenz Peña se realizaron 14 operativos en los que fueron detenidas ocho personas. Además, se notificó a 116 contraventores, se secuestraron 77 motocicletas y cinco armas blancas.