Colonia Popular celebra su 138° aniversario con obras, música y un gran pericón comunitario

La intendente Mariela Soto confirmó que este viernes la localidad festejará un nuevo aniversario con un acto central que contará con la presencia del gobernador Leandro Zdero. Habrá espectáculos culturales, artistas invitados, emprendedores y una recorrida por obras clave.

Colonia Popular se prepara para celebrar este viernes su 138° aniversario, una fecha significativa para la comunidad que será acompañada por diversas actividades oficiales y culturales. La intendente Mariela Soto adelantó que el acto central comenzará a las 19:30, con la participación del gobernador Leandro Zdero, funcionarios provinciales y jefes comunales de la región.

Recorrida de obras y acompañamiento institucional

Antes del acto protocolar, se prevé una posible recorrida junto al gobernador por dos obras emblemáticas para la localidad: las 10 viviendas del paraje Ñaschec, próximas a inaugurarse, y el nuevo paseo de emprendedores ubicado frente a la plaza principal. La jefa comunal destacó la importancia del acompañamiento regional: “Los aniversarios son un momento de encuentro entre autoridades y vecinos; siempre buscamos trabajar de manera articulada”.

Una propuesta cultural para toda la familia

La grilla artística incluirá presentaciones de la Banda de Música de la Policía del Chaco, el Ballet Contemporáneo —recientemente ovacionado en el festival Chaco Vibra— y números culturales protagonizados por niños y jóvenes de los talleres municipales. Como atractivo especial, se realizará un gran pericón comunitario, coordinado por el profesor Rolfi Encinas, con la participación de delegaciones de danza de localidades cercanas.

En el escenario musical se presentarán artistas de renombre regional como Pico Frank, Fede Coduti, Los Litoraleños, Cuatro Palabras y La Florida, de Puerto Tirol.

Emprendedores y gastronomía local

El aniversario también incluirá un área especial destinada a emprendedores y feriantes locales, que ofrecerán productos artesanales y propuestas gastronómicas. La intendente recordó que en eventos anteriores la demanda superó las expectativas: “En la Fiesta Provincial de la Bandera nos quedamos cortos de comida. Por eso trabajamos para mejorar la organización y garantizar que los emprendedores cuenten con luz, espacio y comodidad”.

Obras y crecimiento sostenido

Durante la previa del festejo, Soto repasó varios avances de su gestión. Entre las obras más destacadas mencionó la urbanización del barrio La Rinconada en Puerto Bastiani, donde más de 40 familias están cerca de obtener la regularización dominial tras casi tres décadas de espera.

También detalló la extensión de las redes de agua potable en zonas urbanas y rurales, la adquisición de nuevas maquinarias municipales, la colocación de más de mil metros de alumbrado público, trabajos de ripio y saneamiento en distintos parajes, y la reparación integral de la cancha de césped sintético de Puerto Bastiani.

La intendente subrayó el crecimiento poblacional tanto en Colonia Popular como en Bastiani: “Hay nuevos loteos, nuevas familias, y eso nos obliga a mejorar servicios, acompañar y planificar”.

Cultura, educación y participación comunitaria

En el plano social y cultural, Soto destacó la creación de espacios destinados a adultos mayores, grupos de adolescentes, y una renovada oferta de talleres culturales. También recordó la exitosa realización de la primera Estudiantina local, un hito para la comunidad.

Una invitación abierta

Para cerrar, la intendente invitó a toda la población del área metropolitana y del interior a formar parte del festejo: “Son 138 años de historia y de identidad. Queremos que las familias vengan a disfrutar, porque será una noche especial para todos”.