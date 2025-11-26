Emerenciano Sena faltó a la audiencia y ya muestra la estrategia para afrontar la perpetua

De acuerdo con su abogado Ricardo Osuna, Sena padece serios problemas digestivos que le habrían impedido concurrir a la audiencia. El dirigente sabe que la única pena que le corresponde es la prisión perpetua, que quedará formalizada entre hoy y el viernes. La ausencia del padre del femicida César Sena no es un dato menor: a lo largo de la investigación insistió en obtener la prisión domiciliaria por supuestas patologías graves, aunque en reiteradas ocasiones se negó a someterse a los exámenes médicos requeridos.

Durante el juicio por jurados, en el que el clan Sena y tres encubridores fueron hallados culpables, Osuna ya había presentado un pedido de prisión domiciliaria. En aquel momento, incluso declaró que «eso no iba a suceder, porque antes Emerenciano saldrá no culpable». Y no fue así, por lo que está pendiente la junta médica requerida por el defensor a la jueza Dolly Fernández, quien esta semana concluye su intervención, para darle paso al Juzgado de Ejecución Penal que deberá seguir el cumplimiento de las condenas de los seis acusados.

La inasistencia de Sena al debate y las declaraciones de su abogado anticipan la próxima estrategia de la defensa: insistir en el beneficio de la prisión domiciliaria para el condenado de 61 años.

