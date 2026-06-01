Cuenta regresiva para el IX Congreso sobre «Historia del Chaco y sus Pueblos»

Los días 4 y 5 de junio, investigadores, docentes, historiadores y estudiantes participarán del IX Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Chaco y la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, en el Centro Cultural Club Social de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El encuentro reunirá más de 30 exposiciones, paneles y presentaciones de libros, que abordarán la historia, la cultura, la educación, la política, el patrimonio y la memoria de los pueblos chaqueños.

JUEVES 4 DE JUNIO

La actividad comenzará a las 8:30 con la presentación oficial del Congreso por parte de las autoridades de la Junta de Estudios Históricos del Chaco.

A las 9,tendrá lugar el panel inaugural «150 años de la recuperación de la Isla del Cerrito», a cargo del licenciado Enrique Schaller y el arqueólogo Roy Casañas Rigoli, con la coordinación de Marcos Altamirano.

Entre las 10:30 y las 12:30, se desarrollarán dos mesas simultáneas. La primera estará dedicada a la Historia Económica y los procesos productivos e institucionales del Chaco, con trabajos sobre intercambios económicos y socioculturales, la Reducción Napalpí, la Colonia Aborigen Chaco y la experiencia de los consorcios camineros.

En simultáneo, se realizará la mesa de Educación y Cultura en el Chaco, donde se expondrán investigaciones vinculadas a la reorganización del agro chaqueño, la historia ambiental provincial, las escuelas rurales centenarias del departamento Comandante Fernández, la educación durante el primer peronismo, la historia indígena y la memoria de los abipones.

Luego del receso previsto entre las 13 y las 15 horas, continuarán las actividades con dos nuevas mesas temáticas.

La Mesa de Historia, Arte, Cultura y Educación incluirá exposiciones sobre la Bienal de las Esculturas, la comunidad eslava de Villa Ángela, el idioma esperanto en Presidencia Roque Sáenz Peña y la historia de la bandera provincial.

Por su parte, la Mesa de Historia Política y Construcción Institucional abordará la llegada de Ángel Rozas al gobierno provincial, la trayectoria de Elda Pértile como primera mujer intendente de Resistencia y la reconstrucción histórica de la capital chaqueña a partir de la toponimia urbana.

A las 16:30 se realizará el panel «Nuevas formas de hacer historia. Diferentes perspectivas en el campo disciplinar», con la participación de Adrián Almirón, Fátima Valenzuela y Pablo Sánchez.

La jornada concluirá a las 18, con la presentación de la tercera edición de la revista digital y gratuita «Chakú, Cazadores de Historias», a cargo de Cristal Acuña Sabadini y Pedro Ojeda.

VIERNES 5 DE JUNIO

Las actividades comenzarán a las 9, con la presentación de los libros «Pensar el Chaco desde la Dictadura. A 50 años del Golpe», de Mariana Giordano y Andrea Geat, y «Dictadura y transición: de la represión a la reconfiguración democrática en Chaco, Corrientes y Formosa (1975-1989)», presentado por Mayra Maggio.

De 10 a 12, se desarrollará la Mesa de Historia Social y Cultural del Chaco, que incluirá trabajos sobre la recuperación de la Isla del Cerrito, la presencia franciscana en el territorio chaqueño, los aportes de José Jolis al conocimiento del Gran Chaco, el patrimonio artístico indígena del Museo Provincial de Bellas Artes y los murales de René Brusau vinculados al desarrollo industrial chaqueño.

En paralelo tendrá lugar la Mesa «Memorias del territorio chaqueño», con investigaciones centradas en historias de vida, memorias familiares y experiencias comunitarias. Entre ellas, se destacan estudios sobre el ciclismo en Sáenz Peña durante la década de 1930, los recuerdos de Enrique Elías y la vida social de la ciudad en las décadas de 1930 y 1940, la memoria de Fernando Jesús Lugo en Makallé, las experiencias de los alemanes del Volga en el sudoeste chaqueño y el impacto de la Guerra de Malvinas en la vida cotidiana de los habitantes de Presidencia Roque Sáenz Peña.

A las 12, se presentará el libro «Villa Ángela. Historias y recopilaciones», a cargo de Griselda Isaida Morand.

Finalmente, a las 13, se realizará el acto de clausura del IX Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos, cerrando dos jornadas dedicadas a la investigación, difusión y reflexión sobre el pasado y la identidad chaqueña.