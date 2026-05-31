Más seguridad y mejores instalaciones: comenzó la renovación eléctrica en la Escuela N° 481

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Comenzaron los trabajos de renovación eléctrica en la Escuela N° 481 “Juan XXIII”, una obra que permitirá mejorar las instalaciones del establecimiento y brindar mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Los trabajos se concretan gracias a las gestiones del intendente Ariel Hofstetter y al acompañamiento de la Municipalidad de Chorotis, que impulsaron esta importante mejora para la comunidad educativa.

Desde la institución agradecieron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, del área de Infraestructura Escolar de la Provincia y de los alumnos de la E.E.T. N° 49 de Santa Sylvina, quienes colaboran activamente en la ejecución de las tareas.

La renovación representa un avance significativo para la escuela y reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo los espacios educativos de la localidad.

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