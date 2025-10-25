Vialidad Provincial trabaja en Colonia Benítez, tras el temporal

WhatsApp Image 2025-10-25 at 15.02.48

El gobierno provincial, a través de Vialidad Provincial desplegó desde las primeras horas de la mañana equipos de operarios y maquinarias en Colonia Benítez, con el objetivo de limpiar y despejar las calles afectadas por el fuerte temporal que se registró en la zona durante la madrugada.

Se encuentran trabajando en la remoción de árboles, ramas y postes caídos, así como también en el despeje de accesos principales y caminos vecinales para reestablecer la circulación y facilitar el ingreso de los servicios esenciales.
Desde el organismo informaron que las tareas se realizan en articulación con otras áreas del Gobierno provincial, como Desarrollo Humano, Secheep, Defensa Civil y la Policía del Chaco, entre otros, con el fin de brindar una respuesta integral a los vecinos afectados.
“Estamos trabajando desde temprano para garantizar la seguridad vial y asistir en todo lo que haga falta. Se priorizan las zonas más comprometidas y los accesos principales para que los vecinos puedan desplazarse con normalidad”, indicaron desde Vialidad Provincial.
Además, se informó que las máquinas continuarán operando durante toda la jornada.
El trabajo forma parte del plan de contingencia provincial que se activa ante emergencias climáticas, y que busca dar respuestas rápidas y efectivas, priorizando la seguridad de los vecinos y la restitución de los servicios básicos.
“El compromiso de nuestros trabajadores es clave en estos momentos. Estamos en territorio, ayudando a restablecer la normalidad y colaborando con otras áreas para atender las necesidades de la gente”, destacó Omar Canela, administrador del organismo.

 

