Más de 70 personas participaron de la capacitación “El Juego Nos Mueve”

La Municipalidad de Resistencia, a través de la Subsecretaría de Deporte Social y Comunitario, realizó la capacitación “El Juego Nos Mueve: Experiencias Corporales y Recreativas en la Educación”, una propuesta destinada a fortalecer herramientas vinculadas a los deportes alternativos, la recreación y el trabajo educativo con distintas franjas etarias.

La actividad estuvo encabezada por los capacitadores cordobeses Lucas Patiño y Gerardo Calderón, quienes desarrollaron contenidos teóricos y prácticos enfocados en el abordaje pedagógico, deportivo y comunitario.

Más de 70 personas participaron de la iniciativa, entre profesores y estudiantes de Educación Física, además de docentes de Nivel Inicial, quienes incorporaron herramientas relacionadas al juego, la inclusión y la actividad física como elementos fundamentales para el desarrollo integral.

La capacitación se desarrolló en cuatro módulos distribuidos en dos jornadas intensivas, incluyendo actividades terrestres y acuáticas, lo que permitió combinar formación conceptual con experiencias recreativas y prácticas.

Desde la Subsecretaría de Deporte Social y Comunitario destacaron la importancia de continuar promoviendo este tipo de espacios de formación, orientados a fortalecer el trabajo de docentes, estudiantes y profesionales vinculados al deporte y la educación.