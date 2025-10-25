Intenso trabajo de SECHEEP para restablecer el servicio eléctrico afectado por la tormenta

La empresa energética multiplicó la presencia de cuadrillas, operarios y maquinaria pesada para realizar las tareas. En el Sudoeste, una cola de tornado causó serios daños en las redes eléctricas de Coronel Du Graty (la localidad más afectada), Santa Sylvina, Chorotis y aledaños. Un fenómeno similar se registró en Colonia Benítez, Margarita Belén y un sector del norte de Resistencia.

Reforzando la cantidad de cuadrillas y operarios, desde la madrugada de este sábado 25, SECHEEP intensificó los trabajos operativos en varias localidades para restablecer el suministro de energía eléctrica dañado por el temporal que afectó a diferentes zonas de la provincia.

“En el marco del plan de contingencia diagramado para estas ocasiones, hemos multiplicado la presencia de personal en las Gerencias zonales y sus respectivos distritos con el objetivo de: primero, erradicar posibles riesgos de electrocución; y luego, restablecer lo más rápido posible el suministro eléctrico afectado por las tormentas”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti.

Si bien la tormenta se sintió en casi todo el territorio provincial, los principales daños a la red eléctrica se dieron en el Sudoeste, como Coronel Du Graty (donde hubo una cola de tornado), Santa Sylvina y Chorotis. Asimismo, un fenómeno similar se registró en áreas urbanas y rurales de Margarita Belén y Colonia Benítez e incluso un sector de la zona norte de Resistencia. Además, las cuadrillas trabajan en diferentes sectores de Quitilipi, La Verde, Machagai y localidades aledañas.

El temporal causó numerosas caídas de árboles y ramas sobre líneas, cortando cables y tumbando postes. Además, voladuras de chapas y otros elementos afectaron la red de energía eléctrica.

Ante la situación de emergencia, desde SECHEEP se solicita a la comunidad colaboración y paciencia, y se recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, deben alejarse de postes caídos y líneas cortadas y contactarse al 0800-7777-589 o al WhatsApp 364-4-377044 o la APP de Secheep; y seguir las sugerencias de nuestras redes sociales.

Desde el Centro de Operaciones informaron que el temporal ingresó a la provincia por la zona sur, afectando el servicio en localidades de la zona, trasladándose hacia el Sudoeste y luego el centro y el este.

Los principales daños en las redes eléctricas se registraron en las líneas de 33 KV que alimentan a Santa Sylvina, Coronel Du Graty y Chorotis; así como en gran parte de la red eléctrica de Colonia Benítez, Margarita Belén y un sector del norte de Resistencia. Además, en el centro y este se trabaja en áreas rurales y urbanas de Quitilipi, Machagai, La Verde y alrededores.