Avanza la obra de alcantarillado en El Sauzalito con acompañamiento de vecinos

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La Municipalidad El Sauzalito continúa ejecutando trabajos de alcantarillado en distintos sectores de la localidad, una obra considerada clave para mejorar el escurrimiento del agua y la calidad de vida de los vecinos.

Durante la jornada, el intendente recorrió y supervisó el avance de las tareas, destacando además la colaboración de vecinos que se acercaron para acompañar y participar de los trabajos.

Desde el municipio remarcaron que la obra se lleva adelante de manera conjunta con la comunidad y resaltaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura urbana para beneficio de todo el pueblo.

“Seguimos construyendo juntos”, expresaron desde la comuna al valorar el compromiso de los habitantes que colaboran en cada etapa del proyecto.

 

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