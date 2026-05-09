Fontana realizó tareas de fumigación en jardines de infantes

La Municipalidad de Fontana llevó adelante este jueves tareas de fumigación en los Jardines de Infantes N° 247 y N° 216, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y saludables para niños y docentes.

Los trabajos se realizaron durante la mañana y forman parte de las acciones preventivas impulsadas por el municipio para mantener las instituciones educativas libres de insectos y otras plagas.

Desde la comuna destacaron la importancia de estas tareas de saneamiento, especialmente en establecimientos educativos donde asisten niños y niñas de la ciudad.

Además, remarcaron que estas intervenciones continuarán desarrollándose en distintos puntos de Fontana como parte de las políticas de cuidado y prevención sanitaria impulsadas por la gestión del intendente Fernando Cuadra.