Para liberar delincuentes, un grupo de hombres atacó a oficiales de policía

Este sábado, por la tarde, un comerciante de 30 años denunció que tres hombres ingresaron a su local ubicado sobre avenida Hernandarias al 1253, llevándose pertenencias y dinero en efectivo del lugar.

Tras revisar las cámaras de seguridad, lograron identificar a dos de los ladrones, siendo estos interceptados en la unión de avenida Hernandarias y calle Arazá, en la capital chaqueña.

En el momento en que los uniformados procedían a la detención de los acusados, un grupo de hombres llegó hasta el lugar y comenzó a arrojar ladrillos, atentando contra los policías y el patrullero. En esto, cuatro oficiales terminaron heridos.

A causa de la revuelta, uno de los delincuentes logró escapar de la escena, mientras que se logró el arresto de otros dos masculinos, siendo uno de los responsables del robo y otro implicado en las agresiones.

Por estas horas, la Policía del Chaco lleva a cabo un operativo con el fin de dar con el paradero del resto de los involucrados, mientras continúa, también, la búsqueda del tercer criminal.