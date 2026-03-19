Vialidad Provincial defiende su planificación y cuestiona citación legislativa por obras viales

El administrador de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, Omar Canela, se refirió a la citación de la Cámara de Diputados para que exponga sobre la planificación de obras, y consideró que se trata de una iniciativa con motivaciones políticas más que técnicas.

El funcionario expresó su sorpresa ante el pedido, al señalar que “no es habitual” que un organismo de ejecución deba detallar su planificación ante el Poder Legislativo en esos términos. En ese sentido, sostuvo que existe una intención de “mezclar responsabilidades” entre la Vialidad Nacional y la administración provincial, especialmente en lo referido al estado de las rutas.

“Creo que buscan instalar un tema en la agenda y trasladar responsabilidades que corresponden a la Nación hacia la provincia”, afirmó Canela, aunque aclaró que desde su área están dispuestos a concurrir y responder todas las consultas.

Respecto a la gestión, aseguró que Vialidad Provincial cuenta con un programa de trabajo activo que abarca intervenciones en rutas, zonas urbanas y caminos de la red terciaria. También destacó que se trata de “una de las direcciones que más trabaja” dentro del Estado provincial.

En cuanto a obras concretas, Canela adelantó que los trabajos en las avenidas Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas podrían comenzar entre la primera y segunda semana del próximo mes, una vez finalizados los procesos administrativos de licitación. Indicó además que la intervención se desarrollará en cuatro frentes simultáneos, lo que permitirá acelerar los plazos de ejecución.

Sobre la situación de rutas nacionales como la 89, explicó que la provincia actúa como intermediaria en la gestión de información, aunque la responsabilidad recae en el gobierno nacional. En ese marco, aseguró que existen compromisos firmados y que la obra ya cuenta con asignación presupuestaria, en proceso de licitación.

También mencionó que se prevé la apertura de sobres para concesiones viales en rutas clave como la 16 y la 11, lo que implicará la participación de empresas privadas en su mantenimiento y operación.

En relación con el estado de los caminos rurales, Canela explicó que la red terciaria —que abarca unos 28.500 kilómetros y es mantenida por 103 consorcios camineros— se encuentra en condiciones “normales”, aunque su conservación depende en gran medida de factores climáticos.

Finalmente, detalló que se realizan trabajos permanentes de bacheo, enripiado, limpieza, ensanche de caminos y construcción de alcantarillas, priorizando las vías con mayor tránsito y relevancia productiva. Asimismo, recordó que existe un fondo específico por ley destinado exclusivamente al mantenimiento de esta red, lo que permite sostener las intervenciones en todo el territorio provincial.