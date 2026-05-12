Deporte y Recreación: Gran concurrencia en la jornada del programa «Chaco Juega» para Adultos Mayores

El Instituto del Deporte Chaqueño llevó adelante este martes, en el Polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia, una jornada recreativa del programa “Chaco Juega 2026” destinada a adultos mayores, con una importante convocatoria de participantes de distintas localidades del área Metropolitana.

Con modalidad libre y gratuita, la propuesta tuvo como objetivo garantizar igualdad de oportunidades para que las personas mayores accedan al deporte, la recreación y actividades saludables, promoviendo además espacios de integración y participación comunitaria.

Durante la jornada se desarrollaron distintas disciplinas recreativas como circuito de habilidades motrices, sapo, tejo, tenis de mesa y truco, favoreciendo el bienestar físico, emocional y social de los participantes.

El profesor Juan Carlos Moyano, del Instituto del Deporte Chaqueño, destacó la amplia convocatoria registrada en este primer encuentro recreativo del año. “Contamos con una gran concurrencia en esta jornada con cinco disciplinas, que pretendemos llevar adelante en distintas regiones de la provincia durante el año, incorporando más deportes”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de promover actividades inclusivas destinadas a los adultos mayores. “Estas propuestas fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de encuentro, recreación y bienestar”, agregó.

Participaron equipos provenientes de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Margarita Belén, Basail, Puerto Tirol y La Leonesa, consolidando una jornada de compañerismo y entretenimiento.

Mario Falcón, integrante del equipo “Los Nonos”, valoró la iniciativa y convocó a más personas mayores de 60 años a sumarse a las actividades. “No solo es importante por la actividad física, sino también por la camaradería y el compartir con otros. Sirve como motivación para mantenerse activo”, expresó.

Por su parte, Clara Sánchez, integrante de uno de los equipos de Puerto Tirol, destacó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a través del Instituto del Deporte. “Es un espacio muy lindo; te mantiene la mente activa y te saca por un momento todas las preocupaciones. Estoy muy agradecida con el Instituto del Deporte”, manifestó.