Presentaron un proyecto para simplificar y digitalizar las habilitaciones comerciales en Resistencia

El contador Ricardo Roffe explicó los alcances del nuevo proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Roy Nikisch para reformar integralmente el sistema de habilitaciones comerciales en la ciudad de Resistencia.

La iniciativa propone derogar las ordenanzas vigentes de gestiones anteriores y establecer un nuevo marco normativo que simplifique los trámites para comercios, industrias y prestadores de servicios.

Según detalló Roffe, uno de los principales cambios será la digitalización total del procedimiento. De aprobarse la ordenanza en el Concejo Municipal, los contribuyentes podrán realizar las habilitaciones de manera online a través de la plataforma “Resistencia Digital”, sin necesidad de concurrir personalmente al municipio.

“El objetivo es simplificar la gestión y ahorrar tiempo al comerciante, evitando trámites presenciales”, señaló.

El funcionario explicó además que el nuevo régimen incluirá una categorización simplificada que abarcaría aproximadamente al 80% de los comercios de la ciudad. En esos casos, el trámite se realizará íntegramente de manera digital mediante una declaración jurada de responsabilidad.

A través de ese mecanismo, el contribuyente deberá informar el rubro, la actividad, el tipo de mercadería o servicio y las características del local comercial. Posteriormente, el municipio realizará inspecciones para verificar que la información declarada coincida con la actividad desarrollada.

Roffe aclaró que la declaración jurada tendrá carácter legal y que los comerciantes serán responsables civil y penalmente en caso de falsear u omitir datos.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es que las habilitaciones dejarían de tener vencimiento. De esta manera, mientras no existan modificaciones en la actividad comercial o en la superficie afectada, la habilitación mantendría su validez por tiempo indeterminado.

En caso de cambios en el negocio, el contribuyente deberá actualizarlos mediante un nuevo trámite digital con carácter de declaración jurada.

Asimismo, quienes actualmente poseen habilitaciones con fecha de vencimiento podrán revalidarlas de manera simple a través de la web municipal, eliminando los plazos establecidos en normativas anteriores.

Finalmente, Roffe indicó que el proyecto deberá ser analizado y debatido por el Concejo Municipal y adelantó que, una vez aprobada la ordenanza, el Ejecutivo avanzará con la reglamentación específica para precisar los detalles operativos del nuevo sistema.