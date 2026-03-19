El Club Regatas Resistencia celebra sus 106 años con actividades para socios y destaca su crecimiento institucional

El presidente del Club Regatas Resistencia, Leandro Eschoyez, anunció la celebración del 106° aniversario de la institución, que se llevará a cabo este viernes con una propuesta recreativa destinada a toda la comunidad de socios.

Según explicó, los festejos se enmarcan en una modalidad que el club viene implementando en los últimos años, especialmente tras la pandemia, con actividades orientadas a niños y familias. La jornada incluirá música, juegos coordinados por profesores, sorteos y propuestas recreativas, en un evento pensado para fortalecer el vínculo con los socios.

Eschoyez destacó la importancia histórica del club en la provincia y la región, subrayando su presencia en escenarios deportivos de relevancia. “Es un club gigante, con una historia tremenda, que genera un gran compromiso para quienes lo dirigimos”, expresó.

En ese sentido, remarcó el trabajo conjunto entre dirigentes, socios, familias y profesores como uno de los pilares del crecimiento institucional. Además, valoró el nivel actual del club, aunque sostuvo que el desafío es sostener lo logrado y continuar avanzando.

En cuanto al presente institucional, el dirigente señaló que el club atraviesa un “muy buen momento”, producto de una planificación iniciada hace cuatro años, basada en etapas y en la autogestión. A pesar del contexto económico adverso, aseguró que la institución logró sostener inversiones y mejoras tanto en la sede como en la isla, uno de los espacios emblemáticos del club.

Actualmente, el predio cuenta con tres hectáreas en la sede central y 16 en la isla, con infraestructura que incluye canchas de rugby y hockey, entre otras disciplinas. No obstante, Eschoyez reconoció las dificultades que implica competir en torneos de nivel nacional, debido a los costos de traslado y logística.

“Hoy la prioridad es mantenernos dentro de una línea amateur, fortaleciendo las competencias locales y federativas, sin perder de vista los objetivos deportivos”, explicó.

Finalmente, el presidente valoró el acompañamiento de los medios de comunicación y adelantó que durante los festejos habrá transmisiones en vivo y actividades especiales que permitirán acercar aún más el club a la comunidad.