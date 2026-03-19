Desarrollo Humano garantiza continuidad de programas alimentarios y niega cierre de centros infantiles

El Ministro de Desarrollo Humano del Chaco, Diego Gutiérrez, aseguró que no se cerrarán los Centros Integrales de Fortalecimiento (CIF) ni los dispositivos como Casa del Sol, y atribuyó las versiones en ese sentido a “información errónea” en medio de un proceso de reorganización administrativa.

El funcionario explicó que la cartera se encuentra implementando un nuevo sistema de gestión para mejorar el control y la transparencia en el uso de los recursos, lo que generó demoras puntuales en el abastecimiento de algunos centros. Sin embargo, garantizó que “todas las raciones alimentarias están aseguradas” para los niños y familias que asisten a estos espacios, que en total superan los 130 en toda la provincia.

Además, destacó que se avanza en un esquema de financiamiento conjunto con Nación para fortalecer la infraestructura, los materiales didácticos y la asistencia alimentaria en estos dispositivos.

En relación al programa alimentario Ñachec, el ministro indicó que en los próximos días comenzará una nueva etapa de distribución en toda la provincia, tras finalizar los procesos de licitación y reorganización logística. Según precisó, en un plazo estimado de 10 días se retomará la entrega regular de módulos alimentarios en los 70 municipios, con el objetivo de garantizar una distribución mensual sostenida.

También informó que el programa incorporará módulos especiales para personas celíacas, casos de bajo peso y kits de merendero, dentro de un esquema que busca mejorar la eficiencia y evitar demoras o largas filas en los puntos de entrega.

Respecto al empadronamiento de beneficiarios, Gutiérrez señaló que se habilitarán distintas vías para que quienes no fueron relevados puedan registrarse, tanto a través de facilitadores territoriales como mediante una plataforma digital de autogestión en desarrollo.

En cuanto a las becas, el ministro reconoció que hubo algunos inconvenientes administrativos, aunque aseguró que ya se están resolviendo mediante planillas complementarias. Detalló que más de 4.000 becas fueron abonadas recientemente y que se avanza en un proceso de ordenamiento del padrón.

En ese marco, explicó que la política del gobierno apunta a transformar las becas en herramientas de formación, promoviendo capacitaciones en oficios y la entrega de equipamiento para favorecer la inserción laboral. “La idea es que las personas no dependan de una beca, sino que puedan generar sus propios ingresos”, sostuvo.

Finalmente, el titular de Desarrollo Humano remarcó que la prioridad es mejorar la eficiencia del sistema y garantizar la asistencia en un contexto social complejo, asegurando que los cambios implementados buscan fortalecer la contención y acompañamiento a los sectores más vulnerables.