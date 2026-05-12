Fontana lanzó la Moratoria 2026 para regularizar impuestos municipales

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El Municipio de Fontana informó el lanzamiento de la Moratoria 2026, una iniciativa destinada a que los vecinos puedan regularizar sus obligaciones tributarias pendientes. La propuesta busca brindar facilidades de pago y promover el cumplimiento fiscal en la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el plan contempla importantes beneficios en la quita de intereses para quienes adhieran a la moratoria. De esta manera, los contribuyentes tendrán la posibilidad de ponerse al día con sus impuestos mediante distintas alternativas de regularización.

Asimismo, remarcaron que esta herramienta apunta a acompañar la situación económica de los vecinos y fortalecer la recaudación municipal. Para obtener más información sobre requisitos, plazos y modalidades de pago, los interesados podrán acercarse a las oficinas correspondientes del municipio.

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