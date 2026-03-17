Veterinarios solidarios realizarán un nuevo operativo en El Impenetrable chaqueño

La médica veterinaria Sol Bosch confirmó un nuevo operativo sanitario en el paraje Wichí Pintado, en el marco de las acciones solidarias que llevan adelante desde hace más de tres años en distintas zonas rurales del El Impenetrable.

El equipo partirá el 27 de marzo y, si las condiciones climáticas lo permiten, realizará las actividades el sábado 28. Se trata de un grupo independiente que trabaja de manera ad honorem y se sostiene a partir de donaciones de la comunidad, tanto de insumos como de dinero para cubrir gastos esenciales como combustible y medicamentos.

La iniciativa surgió entre un grupo de amigos que comenzó realizando intervenciones en el paraje La Armonía, dentro del área de Parque Nacional El Impenetrable. Desde entonces, ampliaron su alcance a distintos parajes, manteniendo también una articulación con guardaparques.

Durante cada operativo, el equipo realiza castraciones, vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones, además de atender tanto a animales domésticos como a otros de producción. “Hemos atendido perros, gatos e incluso chivos. En promedio, hacemos entre 50 y 60 castraciones, y más de 100 atenciones por jornada”, detalló Bosch.

Uno de los principales objetivos es controlar la población animal y prevenir enfermedades, especialmente en zonas donde existe cercanía entre fauna silvestre y animales domésticos.

La veterinaria también destacó la importancia del vínculo con las comunidades locales, donde en algunos casos al principio hay cierta desconfianza, pero luego se genera mayor participación. “La gente ve los resultados y se acerca cada vez más”, explicó.

Finalmente, subrayó el valor humano de estas experiencias: “Es un trabajo comunitario, pero también una fuente de energía y unión para el grupo. Hacemos lo que nos gusta, ayudamos y conocemos nuevas realidades”.