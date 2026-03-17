Presentaron la agenda cultural de Semana Santa en Resistencia con actividades gratuitas y turismo interno

Desde la Casa de las Culturas, autoridades provinciales presentaron la agenda de actividades previstas para Semana Santa, con propuestas culturales, religiosas y turísticas abiertas a toda la comunidad.

El presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, detalló que se trata de una iniciativa que se realiza por tercer año consecutivo de manera articulada con el Arzobispado de Resistencia, la Municipalidad local y la Universidad Nacional del Nordeste.

“El objetivo es conmemorar la fecha, pero también ofrecer una grilla artística y cultural aprovechando el movimiento turístico interno”, explicó.

Entre las principales actividades se destaca la inauguración de una muestra de arte sacro, que abrirá el sábado a las 20:30 en la Casa de las Esculturas. La exposición reúne piezas de gran valor histórico, algunas de ellas vinculadas al Papa Francisco, y podrá visitarse en el tercer piso del Museo de Bellas Artes.

Además, se realizarán dos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Chaco junto a la Orquesta de Cámara de la UNNE, bajo la dirección del maestro Frank Adams. Las presentaciones serán el 27 en la parroquia María Auxiliadora y el 28 en el Complejo Cultural Guido Miranda, con entrada libre y gratuita.

La agenda también incluye propuestas tradicionales como la recorrida de las siete iglesias y una bicicleteada organizada por el municipio, además de actividades gastronómicas y turísticas.

Desde la organización destacaron las expectativas de repetir el movimiento registrado durante los últimos carnavales, promoviendo tanto la cultura como el encuentro familiar en una fecha significativa del calendario religioso.