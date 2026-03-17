Sesión histórica en la Casa de la Memoria y reconocimiento a mujeres destacadas en Resistencia

La concejal de Resistencia, Analía Verón, destacó la realización de una sesión ordinaria en la Casa de la Memoria, un hecho inédito que se da en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

“Es la primera vez que sesionamos en este lugar tan significativo, y lo hacemos para honrar la memoria, la verdad y la justicia”, señaló Verón. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los concejales, lo que permitió concretar esta sesión especial fuera del recinto habitual.

En cuanto al temario, la edil indicó que se abordarán principalmente cuestiones vinculadas a tierras, como mensuras y ventas, aunque aclaró que el avance de los proyectos dependerá del acompañamiento de los distintos bloques.

Durante la jornada también se realizaron homenajes y recordatorios históricos, en línea con el valor simbólico del espacio elegido para la sesión.

Por otra parte, Verón adelantó que el próximo jueves 27 de marzo se llevará a cabo la entrega de la distinción “Mujer Destacada Resistencia 2026”, una iniciativa que busca reconocer a mujeres con trayectoria en distintos ámbitos de la comunidad.

El evento se realizará en el Museo René Brusau —ubicado frente a la estación de servicio Shell— a partir de las 20:30, y contará con actividades culturales como música en vivo y una intervención artística.

Según explicó, las mujeres fueron seleccionadas a partir de una votación abierta y el análisis de sus trayectorias, destacando especialmente el compromiso social, cultural y comunitario. “Son mujeres que muchas veces trabajan en silencio, pero que aportan muchísimo a la ciudad”, expresó.

Finalmente, la concejal valoró la posibilidad de realizar sesiones itinerantes, aunque reconoció que implican una importante logística. “La Carta Orgánica lo permite, pero requiere una organización compleja para garantizar la transmisión en vivo y el funcionamiento del cuerpo legislativo”, concluyó.