”Ver Para Ser Libres”: Más de 900 anteojos entregados en la primera semana

El operativo territorial continuará atendiendo la semana que viene en más localidades y parajes del Chaco, con atención gratuita para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

La última jornada de esta semana se desarrolló este viernes, en las localidades de Charata y General San Martín, con dos móviles oftalmológicos que brindaron asistencia a estudiantes de ambas comunidades. El programa “Ver Para Ser Libres” concretó una intensa atención de trabajo territorial en distintas localidades y parajes del Chaco, donde se realizaron un total de 1.300 controles oftalmológicos a niños y adolescentes. Como resultado de los operativos desarrollados entre el 4 y el 8 de mayo, se entregaron 918 anteojos gratuitos, de los cuales 849 fueron otorgados en el acto, mientras que otros 69, con características especiales, fueron enviados a laboratorio para su confección y posterior entrega.

El programa nacional “Ver Para Ser Libres” en articulación con el Gobierno del Chaco, cuenta con dos unidades móviles totalmente equipadas y profesionales especializados que atienden a estudiantes de entre 6 y 17 años que concurren a escuelas y colegios periféricos o rurales.

Previamente, los alumnos atraviesan pruebas y tamizajes visuales en sus establecimientos educativos y, en caso de detectarse alguna dificultad, son derivados a los móviles para la atención oftalmológica correspondiente. Allí reciben sus anteojos de manera inmediata, con una capacidad de entrega de hasta 100 unidades diarias por móvil y sin costo alguno para las familias.

En el abordaje territorial también participan referentes del programa Ñachec, quienes colaboran en la detección de situaciones particulares y necesidades sociales específicas. Gracias a ese trabajo articulado, se brindó asistencia a adultos mayores que requerían atención oftalmológica, personas con discapacidad que necesitaban tramitar su DNI y familias en situación de extrema vulnerabilidad social.

En ese marco, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos acompañó los operativos con atención y gestión de alrededor de 400 trámites de DNI para vecinos de Charata, Las Breñas y Campo Largo.

CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA SEMANA

Los operativos “Ver Para Ser Libres” continuarán desde el lunes 11 al viernes 15 de mayo en distintos puntos de la provincia.

Móvil Oftalmológico 1

-Lunes 11: Colonia Elisa, EES N°20 (incluye a Capitán Solari)

-Martes 12: La Verde, EEP N°67 (más La Escondida y Lapachito)

-Miércoles 13: Presidencia de la Plaza, EEP N°58

-Jueves 14: Machagai, EEP N°940 (incluye a Colonia Aborigen)

-Viernes 15: Quitilipi, CIC (incluye a Colonia Aborigen)

Móvil Oftalmológico 2

-Lunes 11: San Bernardo, EEP N°237 (incluye a La Clotilde y La Tigra)

-Martes 12: Villa Ángela, EEP N°663 (más Pampa Landriel)

-Miércoles 13: Coronel Du Graty, microestadio municipal (más Santa Sylvina)

-Jueves 14: Hermoso Campo, Club Atlético Sportivo Argentino (incluye a Chorotis, Tres Mojones, Venados Grandes, Zuberbühier e Itín).

-Viernes 15: General Pinedo, EEP N°387.