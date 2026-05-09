Más de 200 personas participaron de la 4ª edición de la maratón “Conociendo mi Pueblo” en Margarita Belén

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En el marco del 136º aniversario de Margarita Belén, se realizó la cuarta edición de la maratón “Conociendo mi Pueblo”, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a más de 200 participantes en la Plaza Félix Amadeo Benítez.

La jornada contó con actividades de caminata, carrera y ciclismo, convocando a niños, jóvenes y adultos que disfrutaron de una mañana dedicada al deporte, la recreación y el recorrido por distintos sectores de la localidad.

Desde la organización destacaron la amplia participación de vecinos y visitantes provenientes de diferentes lugares, quienes se sumaron a esta nueva edición del evento que ya se convirtió en una tradición dentro de los festejos aniversarios de la comunidad.

Además, durante la actividad se entregaron musculosas a los participantes y, al finalizar la jornada, frutas y agua con el objetivo de promover hábitos saludables y fomentar la actividad física.

La propuesta combinó deporte, integración y vida saludable, consolidándose como uno de los eventos recreativos destacados en el cronograma por el aniversario de la localidad.

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