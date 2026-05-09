Más de 200 personas participaron de la 4ª edición de la maratón “Conociendo mi Pueblo” en Margarita Belén

En el marco del 136º aniversario de Margarita Belén, se realizó la cuarta edición de la maratón “Conociendo mi Pueblo”, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a más de 200 participantes en la Plaza Félix Amadeo Benítez.

La jornada contó con actividades de caminata, carrera y ciclismo, convocando a niños, jóvenes y adultos que disfrutaron de una mañana dedicada al deporte, la recreación y el recorrido por distintos sectores de la localidad.

Desde la organización destacaron la amplia participación de vecinos y visitantes provenientes de diferentes lugares, quienes se sumaron a esta nueva edición del evento que ya se convirtió en una tradición dentro de los festejos aniversarios de la comunidad.

Además, durante la actividad se entregaron musculosas a los participantes y, al finalizar la jornada, frutas y agua con el objetivo de promover hábitos saludables y fomentar la actividad física.

La propuesta combinó deporte, integración y vida saludable, consolidándose como uno de los eventos recreativos destacados en el cronograma por el aniversario de la localidad.