San Patricio: comenzó la Fiesta De La Cerveza e invitan a la jornada de hoy

Con el apoyo de la Municipalidad de Resistencia, se está llevando adelante una nueva edición del festival de San Patricio, que tiene a la pista de atletismo del Parque “2 de Febrero” como escenario de esta fiesta que continuará esta tarde, desde las 18 horas, con una agenda imperdible.

La propuesta de la Asociación Cerveceros del Litoral, cuenta con la presencia de foodtrucks y más de 100 emprendedores de distintos puntos de la provincia.

En ese marco, está en vigencia el programa “Conductor Designado”, que acompaña cada una de las actividades cuando existe este tipo de temáticas, que son los encargados de manejar sin consumir alcohol. Tienen agua gratis toda la noche y participan del sorteo de diferentes premios que a lo largo de la noche se van anunciando.

Al respecto, Jorge Raúl Borda, del mencionado programa, dijo que “la idea principal es generar conciencia y conductores responsables”.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo municipal resaltaron que esta fiesta es una apuesta fuerte del municipio, acompañando siempre a las iniciativas locales.

Reconocieron el aporte para el éxito de esta propuesta de áreas como ser Servicios, de Limpieza, Tránsito, Electromecánica, Alumbrado, Emprendedurismo, Guardia Comunitaria, además de la Secretaría de Cultura y Turismo.