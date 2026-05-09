El lunes 11 comienza el cronograma de pago de Anses
Anses informó los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
DNI terminados en 0: 11 de mayo
DNI terminados en 1: 12 de mayo
DNI terminados en 2: 13 de mayo
DNI terminados en 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4: 15 de mayo
DNI terminados en 5: 18 de mayo
DNI terminados en 6: 19 de mayo
DNI terminados en 7: 20 de mayo
DNI terminados en 8: 21 de mayo
DNI terminados en 9: 22 de mayo
ASIGNACIÓN POR PRENATAL
DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD
Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio