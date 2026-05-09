Puerto Vilelas presentó el 1° Festival en Honor a Santa Rita

La Municipalidad de Puerto Vilelas realizó la conferencia de prensa de presentación del 1° Festival en Honor a Santa Rita, que se llevará adelante los días 21 y 22 de mayo en el Camping “La Trinidad” de la localidad.

Durante el encuentro participaron artistas locales y el reconocido cantante folclórico Piko Frank, una de las figuras destacadas que formará parte de las jornadas festivas.

Además, desde la organización informaron que el evento fue declarado de Interés Cultural por el Concejo Municipal, resaltando el valor de la propuesta para promover las tradiciones, la música popular y el encuentro comunitario.

La bienvenida estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno, Daniela González, quien agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación y destacó la importancia de generar espacios culturales y recreativos para las familias de la localidad.

La conferencia se desarrolló en un clima distendido con la presencia de periodistas y medios locales que acompañaron la difusión de este festival, que buscará reunir a vecinos y visitantes en dos noches de música, tradición y celebración popular.

Con gran expectativa, Puerto Vilelas ya se prepara para vivir la primera edición de una fiesta dedicada a Santa Rita, patrona venerada por la comunidad.