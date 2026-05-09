Bellomi participó del Congreso de FATSA y respaldó el discurso de Kicillof sobre trabajo y derechos laborales

El secretario general de ATSA Chaco y dirigente de la CGT, Adrián Bellomi, participó este jueves del 61° Congreso de la FATSA realizado en la ciudad de La Falda, donde destacó el discurso pronunciado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof ante más de 600 congresales de todo el país.

Bellomi valoró especialmente las declaraciones del mandatario provincial en defensa del trabajo registrado, los salarios dignos y las paritarias libres.

“El motor del desarrollo de una sociedad debe ser el trabajo, mediante la producción, la industria, con trabajadores registrados y con derechos”, citó el dirigente chaqueño sobre una de las frases expresadas por Kicillof durante el acto.

En ese contexto, Bellomi sostuvo que desde hace años viene reclamando en el Chaco políticas que prioricen el empleo formal y la protección de los derechos laborales.

“Yo busco políticos que entiendan una cosa: el trabajo registrado es lo que ordena una casa, un barrio y una provincia”, expresó.

El dirigente sindical también cuestionó las propuestas de reforma laboral impulsadas a nivel nacional y aseguró que las medidas planteadas “no favorecen al trabajador”.

“No hay un solo artículo que favorezca al trabajador. Solo sacan derechos y abaratan el despido”, afirmó.

Asimismo, remarcó que los derechos laborales “no se tocan” y defendió la necesidad de garantizar salarios dignos y negociaciones paritarias sin restricciones.

“Hoy escuché a un gobernador que piensa igual. Que sabe que al laburante no se lo ajusta. Que sin salario digno y sin paritarias libres no hay futuro”, manifestó.

Finalmente, Bellomi aclaró que sus expresiones no representan un respaldo político personal, sino una coincidencia con planteos vinculados a la defensa del empleo y los trabajadores.

“Encontré a un político que habla como pensamos nosotros en Chaco. Y eso vale”, concluyó.