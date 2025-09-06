¡Vélez, campeón de la Supercopa Argentina! Venció a Central Córdoba en la final y sumó otra estrella

¡Vélez es el campeón de la Supercopa Argentina! En la final, le ganó 2-0 a Central Córdoba y sumó su segundo título en el año, tras haber conseguido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata. La figura del partido fue el lateral Jano Gordon quien convirtió un doblete de cabeza, luego de dos tiros libres lanzados por Maher Carrizo. De esta manera, el Fortín logró la revancha ante el Ferroviario, que le había ganado la final de la Copa Argentina en 2024 y obtuvo el trofeo número 19 en su historia.

