¡Vélez, campeón de la Supercopa Argentina! Venció a Central Córdoba en la final y sumó otra estrella

velez-campeon-de-la-supercopa-argentina_862x485

¡Vélez es el campeón de la Supercopa Argentina! En la final, le ganó 2-0 a Central Córdoba y sumó su segundo título en el año, tras haber conseguido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata. La figura del partido fue el lateral Jano Gordon quien convirtió un doblete de cabeza, luego de dos tiros libres lanzados por Maher Carrizo. De esta manera, el Fortín logró la revancha ante el Ferroviario, que le había ganado la final de la Copa Argentina en 2024 y obtuvo el trofeo número 19 en su historia.

Más Noticias

181942w850h552c.jpg

Un hombre resultó herido tras un disparo accidental en una vivienda

WhatsApp Image 2025-09-06 at 16.16.09

”¡Coki Nunca Más!!! Ni Un Paso Atrás, Por Nuestras Familias Y Por Todos Los Chaqueños De Bien” Mensaje Fuerte De La Libertad Avanza Chaco, En Sáenz Peña

215472w790h523c.jpg

El Cerrito celebra desde hoy la Pesca del Dorado

Te pueden interesar

Remake-Teatral-Minuscula

La Remake Teatral Minúscula: seminario gratuito para artistas escénicos

Guido-Miranda-1

Guido Miranda: presentarán “La mujer de la bolsa”, dirigida por Gladis Gómez y escrita por Cecilia Cabrera

181939w850h524c.jpg

El violonchelista chaqueño Esdras Campos brindará un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional

181942w850h552c.jpg

Un hombre resultó herido tras un disparo accidental en una vivienda

WhatsApp Image 2025-09-06 at 16.16.09

”¡Coki Nunca Más!!! Ni Un Paso Atrás, Por Nuestras Familias Y Por Todos Los Chaqueños De Bien” Mensaje Fuerte De La Libertad Avanza Chaco, En Sáenz Peña