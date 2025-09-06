Resistencia: detuvieron a un joven armado con un cuchillo en la vía pública

En un operativo de patrulla preventiva realizado este sábado 6 de septiembre en horas de la tarde, efectivos policiales demoraron a un joven que circulaba con un arma blanca en plena vía pública de Resistencia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15:20 horas, sobre la Avenida San Martín al 3300, cuando personal de la División Patrulla Preventiva, a bordo del móvil PL-58, observó a un joven que apresuró su marcha al notar la presencia policial.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a identificarlo. Se trataba de Franco David Alegre, de 18 años, domiciliado en el barrio Mate Cocido. Durante un palpado preventivo, los uniformados detectaron que llevaba un objeto oculto a la altura de la cintura.

Al solicitarle que exhibiera el elemento, el joven extrajo un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo, cuya empuñadura se encontraba envuelta con un tramo de manguera color azul.

El arma fue secuestrada de manera formal, mientras que Alegre fue trasladado en primera instancia a Medicina Legal, donde fue examinado por el médico policial de turno, y posteriormente quedó a disposición de la Comisaría Séptima Metropolitana, donde se determinarán las actuaciones correspondientes.