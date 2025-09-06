Alumna de EES 101 Venados Grandes se destaca en el Torneo Zonal de Atletismo

541850667_122230230398246426_1993646481311192337_n

Los estudiantes de la EES 101 Venados Grandes, junto a los profesores de Educación Física de la institución, participaron durante agosto del Torneo de Atletismo instancia zonal, que tuvo lugar en la localidad de Villa Ángela, en el Centro de Educación Física N°7, el pasado miércoles 13.

Entre los destacados, la alumna Bianca Naeli Villarreal logró clasificar en el primer puesto, obteniendo así el derecho a representar a la región en la instancia provincial, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Resistencia.

Desde la institución destacaron la importancia del esfuerzo conjunto de alumnos y docentes, señalando que este tipo de logros reflejan tanto la dedicación de los estudiantes como el trabajo de los profesores de educación física que los acompañan en cada actividad.

Asimismo, la EES 101 agradeció a la Municipalidad de Chorotis por su colaboración permanente, especialmente por brindar transporte para las actividades y proyectos institucionales, lo que permite a los alumnos participar activamente en eventos deportivos y culturales.

La institución resaltó que la participación de los estudiantes en estas competencias no solo fomenta la disciplina y el esfuerzo, sino también el orgullo y la representación de la región en instancias superiores, consolidando el vínculo entre la educación, el deporte y la comunidad.

Más Noticias

542686907_18318279424243095_569433612365693734_n

Fontana: la Municipalidad refuerza la seguridad y el entorno educativo en el Jardín de Infantes N°201

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

Te pueden interesar

541850667_122230230398246426_1993646481311192337_n

Alumna de EES 101 Venados Grandes se destaca en el Torneo Zonal de Atletismo

542686907_18318279424243095_569433612365693734_n

Fontana: la Municipalidad refuerza la seguridad y el entorno educativo en el Jardín de Infantes N°201

543181060_1207611654739664_5923330525702598274_n

Juan José Castelli lanzó la Estudiantina 2025 con música, color y participación juvenil

542948811_18325279798239803_1432078360631821695_n

Barranqueras realizó una nueva edición de la feria “Tu Punto Verde” con gran participación vecinal

543436874_1191440276336590_5248469776854740433_n

Margarita Belén: el espacio “Fuerza Patria” busca consolidar la unidad del peronismo frente al modelo de Milei