Alumna de EES 101 Venados Grandes se destaca en el Torneo Zonal de Atletismo

Los estudiantes de la EES 101 Venados Grandes, junto a los profesores de Educación Física de la institución, participaron durante agosto del Torneo de Atletismo instancia zonal, que tuvo lugar en la localidad de Villa Ángela, en el Centro de Educación Física N°7, el pasado miércoles 13.

Entre los destacados, la alumna Bianca Naeli Villarreal logró clasificar en el primer puesto, obteniendo así el derecho a representar a la región en la instancia provincial, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Resistencia.

Desde la institución destacaron la importancia del esfuerzo conjunto de alumnos y docentes, señalando que este tipo de logros reflejan tanto la dedicación de los estudiantes como el trabajo de los profesores de educación física que los acompañan en cada actividad.

Asimismo, la EES 101 agradeció a la Municipalidad de Chorotis por su colaboración permanente, especialmente por brindar transporte para las actividades y proyectos institucionales, lo que permite a los alumnos participar activamente en eventos deportivos y culturales.

La institución resaltó que la participación de los estudiantes en estas competencias no solo fomenta la disciplina y el esfuerzo, sino también el orgullo y la representación de la región en instancias superiores, consolidando el vínculo entre la educación, el deporte y la comunidad.