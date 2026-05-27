La Legislatura chaqueña aprobó cambios en la Ley de Puertos y habilitó una mayor participación privada

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La Cámara de Diputados del Chaco  aprobó este miércoles la modificación de la Ley Provincial de Puertos, una iniciativa que busca ampliar las posibilidades de inversión privada en el sistema portuario chaqueño y fortalecer el desarrollo logístico de la provincia.

La reforma fue sancionada durante la Sesión Ordinaria N°6 con 28 votos afirmativos y uno por la permanencia en cartera.  El proyecto modifica el artículo 10 de la Ley N°1115-T y establece nuevas herramientas para que las administraciones portuarias puedan operar de manera directa o, en su defecto, ceder la explotación al sector privado mediante distintos mecanismos legales.

Según el texto aprobado, cualquier participación privada deberá realizarse mediante procesos de licitación pública y respetando la normativa vigente. Además, se fija la obligación de garantizar la prestación de servicios portuarios bajo las tarifas, tasas y precios establecidos oficialmente.

Desde el oficialismo señalaron que la medida apunta a generar condiciones más favorables para atraer inversionespromover el empleo y potenciar la infraestructura logística provincial.

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