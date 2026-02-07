Vedia: EBEN proyecta un 2026 de crecimiento y consolidación

La institución deportiva iniciará los entrenamientos el 16 de febrero en todas sus categorías, que abarcan desde Escuelita y Mosquitos hasta Maxi +35, con una matrícula que supera los 100 deportistas.

El Club EBEN de General Vedia atraviesa un momento muy positivo, combinando crecimiento institucional, desarrollo deportivo y un fuerte trabajo formativo. De cara al 2026, la institución avanza con importantes mejoras en su predio y refuerza su proyecto deportivo, que involucra a más de un centenar de chicos y chicas de la localidad y la región.

En el plano institucional, la comisión directiva concretó la compra de materiales para la construcción de las tribunas en el Predio Anselma Gauto, una obra largamente esperada que será posible gracias al acompañamiento de la Municipalidad de General Vedia y del intendente José Liras. Desde el club destacaron que esta obra marcará un antes y un después para la institución, brindando mejores condiciones para jugadores, familias y público en general.

En lo deportivo, el Club EBEN iniciará los entrenamientos el 16 de febrero en todas sus categorías, que abarcan desde Escuelita y Mosquitos hasta Maxi +35, con una matrícula que supera los 100 deportistas. Además, el club sumó nuevos integrantes a su cuerpo técnico, reforzando el trabajo formativo en Minibásquet y categorías formativas.

En este contexto, el entrenador Alejandro Acuña resaltó el presente del club y el compromiso de toda la comunidad EBEN: “Estamos muy contentos por el crecimiento que viene teniendo el club. Ver como se avanza en obras tan importantes como las tribunas nos motiva a seguir trabajando. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de la comisión, las familias y el apoyo constante del municipio”, expresó.

Acuña también se refirió al trabajo formativo que se desarrolla más allá de la temporada regular, destacando el campus Bootcamp Individual, que ya cuenta con dos ediciones realizadas durante el mes de enero: “El Bootcamp nació con la idea de seguir formando a los chicos incluso en vacaciones. Este año participaron alrededor de 25 chicos y chicas desde los 7 años, y la experiencia fue muy positiva. Además, pudimos llevar el campus al Club Palermo de Las Palmas, lo que habla de la trascendencia que tuvo el trabajo”, señaló el entrenador.

Por último, el entrenador subrayó la importancia del acompañamiento institucional y realizó un especial agradecimiento: “Queremos agradecer especialmente a la Municipalidad de General Vedia y al intendente José Liras por el apoyo permanente al deporte. Sin ese acompañamiento sería muy difícil llevar adelante proyectos como este, que buscan contener, formar y brindar oportunidades a los chicos y chicas de nuestra comunidad”, concluyó Acuña.

CRECIMIENTO Y FORMACIÓN INTEGRAL

Con obras en marcha, un proyecto deportivo en crecimiento y un fuerte compromiso con la formación integral, el Club EBEN de General Vedia continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del básquet y el deporte social en la región