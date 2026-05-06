Villa San Martín cerró su temporada con orgullo pese a la eliminación

El presidente de Club Villa San Martín, Ricardo Siri, realizó un balance del cierre de temporada tras la eliminación del equipo, destacando el rendimiento deportivo y el esfuerzo institucional en un contexto económico complejo.

Si bien la salida de la competencia dejó un sabor amargo, Siri remarcó que el equipo estuvo a la altura ante rivales de mayor presupuesto. “Hicimos una temporada excelente. Competimos contra un club con cinco veces más recursos que nosotros. Si hubiéramos estado completos, estoy seguro de que llevábamos la serie a un quinto partido”, aseguró.

Un equipo competitivo pese a las dificultades

El dirigente explicó que uno de los factores clave fue la baja de un jugador importante en la recta final, lo que condicionó el rendimiento del equipo. Aun así, valoró la entrega del plantel: “Los chicos dejaron todo en la cancha, compitieron hasta el último segundo en cada partido”.

También destacó el trabajo del cuerpo técnico, al que consideró fundamental no solo en lo deportivo sino en la formación de los jugadores. “El objetivo no era solo competir, sino también dejar enseñanza y fortalecer el proyecto del club. En ese sentido, el balance es muy bueno”, sostuvo.

El peso de la logística y la economía

Más allá de lo deportivo, Siri hizo hincapié en el esfuerzo económico que implicó sostener la temporada. Los viajes extensos, los costos operativos y la organización de cada partido representaron un gran desafío para la institución.

“Hubo partidos en los que tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo porque la recaudación no alcanzaba ni para cubrir los gastos básicos”, explicó. En ese sentido, remarcó que la continuidad en la próxima temporada dependerá del apoyo económico que pueda conseguir el club.

Licenciamiento del plantel y análisis a futuro

Con el cierre de la competencia, el plantel será licenciado y los jugadores regresarán a sus lugares de origen, mientras el club continúa cumpliendo con los compromisos contractuales hasta mitad de año.

De cara al futuro, la dirigencia analizará la participación en la próxima edición de la liga. “Tenemos que sentarnos, evaluar los números y ver si están dadas las condiciones para seguir. Nos encantaría, pero necesitamos previsibilidad”, indicó.

El acompañamiento del público

Siri también se refirió al rol de los hinchas, destacando que el apoyo creció en los tramos finales del torneo. “Cuando el equipo empezó a responder, la gente acompañó y el estadio se llenó. Eso fue muy importante para los jugadores”, señaló.

Finalmente, el presidente de Villa San Martín dejó un mensaje de reconocimiento: “Más allá del resultado, estamos orgullosos del camino recorrido. Este equipo representó muy bien al club y dejó una base importante para lo que viene”.