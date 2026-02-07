Batalla campal en el Hospital Perrando terminó con heridos y un detenido

Este sábado, se registró un desorden en el sector de Triage del Hospital Julio C. Perrando, donde dos grupos de personas protagonizaron una riña de gran magnitud.

El conflicto y las lesiones se habrían originado previamente en la intersección de Fray Beltrán y avenida Italia, para luego trasladarse hasta el centro asistencial, cerca de las 7.

De acuerdo a lo informado, la violencia escaló en el sector de guardia, lo que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad y refuerzos de distintas unidades.

SALDO DE HERIDOS

Tras dispersar a los involucrados, los profesionales de la salud asistieron a dos mujeres jóvenes:

Una de ellas, de 20 años, fue diagnosticada con heridas de arma de fuego en el muslo y en el brazo derecho, encontrándose actualmente estable.

La otra, una adolescente de 17 años, ingresó con una herida de arma blanca en la región paravertebral.

El elemento secuestrado.

DETENCIÓN Y SECUESTRO DE MATERIAL

En el lugar, familiares de la joven baleada señalaron como autor de los disparos a un joven de 18 años, quien se encontraba en el hospital manifestando ser pariente de la adolescente apuñalada.

Durante el procedimiento, la Policía procedió al secuestro formal de un cargador de arma de fuego de color negro, el cual se le habría caído al sospechoso durante la trifulca inicial. El sujeto fue demorado y conducido por personal de la Comisaría Octava, unidad que interviene en la causa por razones de jurisdicción.

En el operativo de contención colaboraron móviles de la Comisaría Primera y de la División Patrulla Preventiva, logrando restablecer el orden en el hospital. Las actuaciones judiciales y el elemento secuestrado ya fueron remitidos a la magistratura interviniente para el avance de la investigación.