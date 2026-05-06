Liga Argentina: Lanús volvió a aparecer en las decisivas y está en semis

El “Granate” venció como visitante a Villa San Martín por 66 a 73, terminando de esta manera una de las series de cuartos de final. Ahora el “Granate” espera por el ganador de Barrio Parque y Gimnasia de La Plata, serie igualada en 1 y este viernes se miden en Buenos Aires.

En lo que fue un juego correspondiente al tercer punto de una de las series de cuartos de final de la Liga Argentina, en lo que fue un partido con una multitud presente alentando al “Tricolor, Lanús venció como visitante a Villa San Martín por 65 a 73. En el elenco ganador, el máximo anotador fue Edgar Merchant con 15 unidades, en tanto que por el lado de Villa San Martín, Elián Centeno cerró su casillero con 17 unidades.

VILLA – LANÚS; JUEGO III

De arranque el partido mostró a dos equipos muy intensos y jugando a un gran nivel, donde Lanús tomó una pequeña ventaja con Lucio Reinaudi desde la conducción y a Mike Henry con efectividad que le permitieron al equipo adelantarse 11 – 17, ante un Villa San Martín que apostó a la zona pintada con Rómulo Gusmao como la mejor arma en ataque. Y los primeros días se fueron cerrando y Villa San Martín pudo sacar una pequeña ventaja desde la conducción con Facundo Gago y alimentando a Rómulo Gusmao en la zona pintada (21-19).

En el segundo cuarto, durante los primeros minutos, Villa San Martín siguió apostando y teniendo resultados en la zona pintada con la dupla Gago – Florito y alimentando a Elián Centeno en el poste bajo (26-24). Los minutos fueron pasando y hubo momentos o lapsos que Lanús pudo sacar una pequeña ventaja con Joaquín Noblega para sacar 35-39. Sin embargo, el periodo se fue cerrando y Villa San Martín volvió a emparejar, a pesar de que la última del cuarto fue con Mike Henry y su efectividad, para ir el “Granate” con ventaja de 40 – 41.

En el tercer cuarto de arranque el que jugó mejor fue Villa San Martín, teniendo a Facundo Gago y Favio Vieta muy claros y efectivos para tomar una ventaja de 48 – 44. En líneas generales el juego cerrado, aunque el “Tricolor” siempre alguna respuesta que le permitió mantener la ventaja (50-47). Y en el cierre del periodo nuevamente Facundo Gago los hilos del equipo y ventaja en el tercer cuarto para Villa San Martín sobre un Lanús que tuvo aportes esporádicos de Mike Henry y Robert Whitfield para estar en juego.

En el último cuarto el que arrancó mejor fue Lanús con efectividad de Lucio Reinaudi para volver a ajustar score (57-56). Sin embargo, los minutos fueron pasando y Lanús fue encontrando respuestas en la zona pintada con Roquez Johnson y así jugar un poco mejor y revertir el score cuando promedió la mitad del último cuarto (57-60). Y el partido fue entrando en su etapa final y Lanús encontrando respuestas decisivas que permitieron lentamente encaminarse a un nuevo triunfo, está vez de visitante, ante el difícil y buen equipo de Villa San Martín. El resultado final fue de 66 a 73 y el “Granate” enfrentará en semifinales al vencedor de Barrio Parque y Gimnasia de La Plata, , serie igualada en 1 y este viernes se miden en Buenos Aires.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (66): Maximiliano Martín 5, Facundo Gago 10, Emir Pérez Barrios 0, Agustín Camisasca 0, Favio Vieta 16 , Lautaro Florito 5, Rómulo Gusmao 13 , Elián Centeno 17 . DT: Eduardo Jápez.

LANUS (73): Robert Whitfield 9, Jorge Díaz 0, Lucio Reinaudi 9 , Martín Franchino 2 , Joaquín Noblega 10 , Edgar Merchant 15, Alejo Sacchi , Roquez Johnson 14, Michael Henry 14 . DT: Juan Aglese.

ÁRBITROS: Juan Fernández, Nicolás D’ Anna y Fabio Alaníz.

COMISIONADA TÉCNICA: Daniela Kessler

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco)