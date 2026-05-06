Roberto Marioni deja de ser director técnico del Club Sarmiento

Club Atlético Sarmiento oficializó la salida de Roberto Marioni como director técnico del plantel profesional que compite en el Torneo Federal A.

A través de sus canales oficiales, la institución difundió el siguiente comunicado:

“Gracias por el compromiso y dedicación para el club. Le deseamos a Roberto Marioni el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto personales como profesionales”.

De esta manera, la dirigencia deberá definir en las próximas horas quién se hará cargo del equipo en lo que resta de la temporada.