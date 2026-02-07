Elián Centeno: “Villa San Martín  siempre sale a dejar todo en la cancha”

El elenco chaqueño, único por la provincia en esta categoría, vuelve a jugar como local este martes 10 a las 22 horas ante San Isidro de Córdoba. Vale recordar que el último juego del “Tricolor2 fue el pasado miércoles 4 también en casa y con victoria ante Colón de Santa Fe

Villa San Martín atraviesa un tramo exigente de la temporada en la Liga Argentina de Básquet, con una agenda intensa y partidos de alto voltaje. En ese contexto, el pivote venezolano Elián Centeno analizó el presente del conjunto tricolor, remarcó la fortaleza del grupo y destacó la identidad competitiva que mantiene el equipo chaqueño.

“Estamos en un momento donde cada partido es muy físico y muy táctico. Sabemos que la Liga es larga y pareja, pero el equipo nunca deja de competir. Eso es algo que nos caracteriza”, señaló Centeno, una de las piezas importantes en la pintura del elenco de Resistencia.

El interno valoró el compromiso colectivo como uno de los principales puntos positivos del equipo: “Más allá de ganar o perder, Villa siempre sale a dejar todo en la cancha. Hay partidos que se definen por detalles y ahí es donde tenemos que seguir creciendo”.

El elenco chaqueño, único por la provincia en esta categoría, vuelve a jugar como local este martes 10 a las 22 horas ante San Isidro de Córdoba. Vale recordar que el último juego del “Tricolor2 fue el pasado miércoles 4 también en casa y con victoria ante Colón de Santa Fe

Trabajo, intensidad y mentalidad

En el análisis deportivo, Centeno remarcó la importancia de sostener la intensidad durante los 40 minutos. “Tenemos buenos pasajes de juego, defendemos fuerte y corremos la cancha. El desafío es mantener eso todo el partido, especialmente cuando jugamos de visitantes”, explicó.

Además, hizo hincapié en el trabajo diario como clave para mejorar el rendimiento: “El grupo entrena muy bien, hay compromiso y responsabilidad. Eso después se refleja en los partidos, incluso cuando las cosas no salen como uno quiere”.

El apoyo del pueblo “Tricolor”

El pivote venezolano también destacó el acompañamiento de la gente de Villa San Martín, un factor que considera determinante. “Jugar en esta cancha es especial. La gente empuja mucho, se siente el apoyo y eso nos da un plus. Defender la localía es fundamental para nosotros”, afirmó.

Mirando hacia adelante

De cara a lo que viene, Centeno fue claro respecto a los objetivos: “Tenemos que seguir ajustando detalles, confiar en el trabajo que venimos haciendo y pensar partido a partido. Si mantenemos la humildad y la intensidad, este equipo puede pelear cosas importantes”.

Villa San Martín continúa su camino en la competencia, apoyado en una identidad clara y en jugadores como Elián Centeno, que aportan presencia, goleo y compromiso en un momento clave de la temporada.