Vecinos redujeron a un ladrón dentro de una vivienda en Resistencia

En la tarde de este viernes, un hombre de 25 años fue sorprendido robando en una vivienda del barrio La Liguria de Resistencia y terminó detenido gracias a la intervención de los vecinos, que lo redujeron hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en una casa ubicada en Ingeniero Schulz al 600, cuando la dueña de la propiedad, Micaela Balado, de 28 años, regresó a su hogar y se encontró con un desconocido dentro de la vivienda. Según relató, el sujeto había forzado una ventana para ingresar y ya tenía lista una mochila cargada con distintos objetos de valor.

Al gritar pidiendo auxilio, varios vecinos acudieron y lograron demorar al intruso, que recibió algunos golpes antes de que llegaran los efectivos de la Comisaría Quinta, quienes lo esposaron y lo trasladaron para resguardar su integridad.

En poder del detenido, identificado como Jonathan Francisco Quiroz, de 25 años, la Policía secuestró una mochila gris que contenía un reloj Casio, una consola PlayStation 4 con su joystick, tres camisetas originales de Boca Juniors, un par de auriculares inalámbricos tipo vincha y un celular marca Xiaomi. Todos los elementos fueron reconocidos como propiedad de la damnificada.

Balado radicó la denuncia formal y la Fiscalía Penal en turno quedó a cargo de la causa.