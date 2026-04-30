Resistencia: demoraron a un joven que trasladaba un cartel de tránsito presuntamente robado

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Un joven de 21 años fue demorado durante la madrugada en la ciudad de Resistencia, luego de ser sorprendido mientras trasladaba un cartel de señalización vial que habría sido sustraído de la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal de la Patrulla Preventiva en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Bignoles Norte. Allí, los efectivos interceptaron al sujeto que llevaba una estructura metálica de aproximadamente dos metros de altura, con base de hormigón y señalización tipo semáforo.

Tras la intervención, el joven fue trasladado junto al elemento secuestrado a la Comisaría Decimotercera Metropolitana, luego de pasar por Medicina Legal, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción al Código Penal”.

La investigación continúa para determinar la procedencia del cartel y las circunstancias del hecho.

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