Charata avanza con la construcción de un nuevo Registro Civil gracias al trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

La ciudad dio un paso significativo hacia la modernización de sus servicios públicos con la visita de la vicegobernadora Silvana Schneider y el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, quienes recorrieron junto al intendente Rubén Rach la obra en ejecución del nuevo edificio del Registro Civil.

La recorrida contó también con la presencia de la secretaria de Gobierno Gisela Doffi, el presidente del Concejo Municipal Alejandro Barcala, concejales y demás autoridades locales, quienes acompañaron esta jornada que marca un avance concreto para la comunidad.

Una obra largamente esperada

La construcción del nuevo Registro Civil representa una demanda histórica de los vecinos de Charata, que durante años solicitaron un espacio más amplio, moderno y adecuado para la prestación de este servicio esencial. El edificio en marcha busca dar respuesta a esas necesidades, garantizando instalaciones cómodas, accesibles y preparadas para la atención de una población en constante crecimiento.

El intendente Rubén Rach destacó la importancia del trabajo en conjunto:

“Este avance es posible gracias a la articulación entre la Provincia y el Municipio. Muy pronto, los charatenses podrán contar con un Registro Civil a la altura de lo que la ciudad merece”.

Acompañamiento provincial

Por su parte, la vicegobernadora Silvana Schneider subrayó el compromiso del Gobierno chaqueño con el fortalecimiento de los servicios públicos en toda la provincia:

“El nuevo Registro Civil no solo es una obra de infraestructura, es una inversión en calidad de vida para la gente. Cada trámite realizado en mejores condiciones es un derecho ciudadano garantizado”.

En tanto, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez puso en valor el avance del proyecto y aseguró que la obra se encuentra dentro de los plazos previstos. “Este edificio será modelo en la región, preparado para responder a la demanda actual y futura de la ciudad”, señaló.

Una ciudad en crecimiento

Charata continúa posicionándose como una de las localidades más dinámicas del sudoeste chaqueño. La concreción de esta obra se suma a un conjunto de iniciativas que buscan acompañar el desarrollo urbano y social de la ciudad, ampliando servicios y mejorando la infraestructura pública.

El nuevo Registro Civil se proyecta como un espacio que no solo agilizará la atención y modernizará la gestión administrativa, sino que también reforzará la identidad institucional de Charata.

Con la construcción en marcha y el respaldo de autoridades provinciales y municipales, el anhelo de contar con un Registro Civil moderno y accesible está cada vez más cerca de convertirse en una realidad para todos los charatenses.