Detuvieron a un conocido delincuente con drogas, un arma y una moto adulterada en Resistencia

En la madrugada de este viernes, personal de la Policía Caminera detuvo a Fernando Gastón Zeniquel, alias “Motochorro”, de 29 años, y a su acompañante Rubén Alfredo González, de 44, durante un operativo de control realizado en la intersección de avenida Victorio Pereyra y calle Ushuaia, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se dio en el marco del operativo “Lince”. Alrededor de las 2:30, los agentes divisaron una motocicleta Zanella ZB azul con líneas blancas, sin dominio colocado, en la que circulaban dos hombres y una niña de seis años. Al dar la voz de alto, el acompañante descendió del rodado e intentó escapar a pie, arrojando una mochila en un predio lindante. Finalmente fue reducido y detenido junto a su cómplice.

Al inspeccionar la mochila, los policías hallaron una importante cantidad de elementos:

Una pistola Browning calibre 9 mm con número de serie adulterado .

22 proyectiles 9 mm sin percutar.

15 mil pesos en efectivo .

Marihuana fraccionada en bolsitas y un paquete de más de 800 gramos de cannabis .

Pastillas molidas de clonazepam .

Dos handies Baofeng con cargadores.

Dos chalecos de transporte.

Dos teléfonos celulares.

Además, se constató que la motocicleta presentaba irregularidades en motor y cuadro.

La menor que viajaba con los detenidos fue puesta a resguardo y entregada a su madre, tras acreditarse el vínculo familiar.

La Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana María Ángeles Benítez, ordenó la aprehensión de Zeniquel por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y que González fuera notificado en libertad. En tanto, la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo de la Dra. Rita Ingrid Wenner, dispuso también la aprehensión de Zeniquel por infracción al artículo 189 bis del Código Penal (tenencia de arma de fuego con numeración adulterada).

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad Metropolitana y la Comisaría Decimocuarta, bajo la supervisión del comisario mayor Marcelo Centurión y el subcomisario Roberto Peralta.