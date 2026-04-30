Allanamiento en Mate Cocido: encontraron cocaína, marihuana y un revólver

Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos en el barrio Mate Cocido, en Resistencia, durante allanamientos realizados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. En los procedimientos se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Los operativos se concretaron con órdenes del Juzgado de Garantías N° 5 y bajo directivas de la Fiscalía Antidrogas N° 1, que llevaba adelante la investigación.

En los domicilios allanados, los efectivos encontraron más de 30 gramos de cocaína fraccionada en distintos envoltorios, marihuana, una balanza digital y varios teléfonos celulares, elementos compatibles con la venta al menudeo. También incautaron más de 530 mil pesos en efectivo.

En uno de los procedimientos apareció un revólver calibre 38 con numeración limada y 14 cartuchos. Por ese hallazgo tomó intervención la Fiscalía Penal N° 6.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.