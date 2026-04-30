Resistencia: allanamientos en barrio Mate Cocido terminaron con dos detenidos y secuestro de drogas, dinero y un arma

Dos hombres fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos antidrogas realizados en el barrio Mate Cocido de Resistencia, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, bajo directivas de la Fiscalía Antidrogas N° 1 y con órdenes del Juzgado de Garantías N° 5.

Durante las intervenciones, efectivos policiales secuestraron más de 30 gramos de cocaína fraccionada en distintos envoltorios, además de marihuana, una balanza digital, teléfonos celulares y una suma superior a los 530 mil pesos en efectivo.

En uno de los domicilios allanados también se incautó un revólver calibre 38 con la numeración limada y 14 cartuchos, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Penal N° 6.

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres de 29 y 31 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.