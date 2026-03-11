Vecinos de La 5 Boca en Puerto Vilelas piden un puente para mejorar el acceso y la atención ante emergencias

Vecinos de la zona conocida como La 5 Boca, en Puerto Vilelas, plantearon la necesidad urgente de mejorar el acceso al lugar mediante la construcción de un puente que permita garantizar la circulación y facilitar la asistencia ante emergencias.

El reclamo fue expresado por Basilio Martínez, delegado municipal del sector, quien explicó que en la zona viven numerosas familias ribereñas que dependen principalmente de la pesca y de pequeñas huertas para su sustento.

Según relató, uno de los principales problemas se presenta cuando se requiere trasladar a una persona enferma. En esos casos, las condiciones del terreno y la barranca de entre cuatro y cinco metros de altura dificultan el acceso a las canoas que utilizan los vecinos para cruzar, lo que vuelve casi imposible movilizar a alguien en una situación de urgencia.

“Muchas veces no se puede cargar a una persona en la canoa por la pendiente. Es muy difícil trasladar a alguien enfermo hasta este lugar”, señaló Martínez, quien además pidió al Gobierno provincial y a Dirección de Vialidad Provincial del Chaco que atiendan la situación de las familias que viven en el sector.

Ante esta problemática, el presidente del Concejo Municipal de Puerto Vilelas, Guillermo Soria, visitó la zona para dialogar con los vecinos y evaluar posibles soluciones.

Durante el encuentro, el concejal explicó que se analiza solicitar a Vialidad Provincial la cesión de un puente que actualmente se encuentra guardado en el consorcio caminero, con el objetivo de instalarlo en el lugar en conjunto con el municipio.

Soria indicó que anteriormente se intentó resolver el problema mediante el relleno del paso, pero esa alternativa no dio resultados. Por ese motivo, el Concejo avanzó con una resolución en la que los concejales de ambos bloques manifestaron su acompañamiento al pedido de los vecinos.

La propuesta apunta a que el municipio, la provincia y Vialidad trabajen de manera conjunta para concretar la obra, lo que permitiría mejorar el acceso al lugar, facilitar el ingreso de ambulancias y patrulleros ante emergencias, y además potenciar el desarrollo turístico de la zona, que durante los fines de semana recibe la visita de numerosas personas.