General Pinedo: el municipio acordó un aumento salarial del 4% para trabajadores municipales

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, informó que el municipio alcanzó un acuerdo con los sindicatos para otorgar un aumento salarial del 4% correspondiente al mes de febrero, lo que representa el primer incremento del año para los trabajadores municipales.

Según detalló el jefe comunal, la medida fue definida en el marco de las reuniones mantenidas con los gremios que representan al personal municipal, en un contexto de diálogo orientado a sostener el poder adquisitivo de los empleados.

Además, Ciucci confirmó que el municipio otorgará una ayuda escolar de 50 mil pesos, destinada a acompañar a las familias de los trabajadores en el inicio del ciclo lectivo.

El intendente adelantó también que la próxima semana continuarán los encuentros con los sindicatos, con el objetivo de seguir evaluando la situación económica y analizar nuevas medidas que permitan mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida del personal municipal.

Finalmente, el jefe comunal destacó el clima de diálogo y la buena relación institucional con los gremios, remarcando la importancia del trabajo conjunto para avanzar en acuerdos que beneficien a los empleados del municipio.