Intensifican trabajos hídricos y asistencia en zonas rurales de Tres Isletas afectadas por las lluvias

La Municipalidad de Tres Isletas informó que continúan las recorridas y trabajos en distintos sectores rurales afectados por las intensas precipitaciones registradas en la región.

Uno de los operativos se llevó adelante en el paraje El Cabañaro, donde se realizan tareas de limpieza del cauce del riacho “Salto La Vieja”, en un trabajo articulado junto a la Administración Provincial del Agua y la Dirección de Vialidad Provincial.

Las labores buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las lluvias en zonas productivas y caminos rurales que se encuentran comprometidos por la acumulación hídrica.

Posteriormente, autoridades municipales recorrieron el paraje Quemado Chico, donde el drenaje del agua comenzó a afectar a familias y productores de la zona. Según señalaron, las precipitaciones agravan las condiciones de transitabilidad y dificultan tanto la circulación como las tareas diarias de los pobladores.

Desde el municipio destacaron que se mantienen las gestiones y el acompañamiento a los vecinos con el objetivo de avanzar en soluciones concretas frente a la emergencia hídrica que atraviesan distintos sectores rurales del departamento.