Cuestionan la causa contra Landriscina y apuntan a “operaciones mediáticas”

El abogado Marcos Molero, defensor del secretario de Gobierno en uso de licencia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, cuestionó duramente el avance de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras entre el municipio termal y la Bolsa de Comercio del Chaco.

“Hasta ahora en este expediente la Fiscalía ya tiene más errores que fojas”

Durante una entrevista, el letrado apuntó contra la investigación encabezada por el fiscal Marcelo Soto y aseguró que el expediente presenta numerosas inconsistencias procesales.

“Hasta ahora en este expediente la Fiscalía ya tiene más errores que fojas”, lanzó Molero, en referencia al desarrollo de la investigación.

El abogado adelantó que la audiencia de imputación prevista para el próximo 12 de mayo será determinante para conocer concretamente cuáles son los delitos que se le atribuyen a su defendido.

“El núcleo medular de esa audiencia será escuchar cómo describen los hechos y cuál es la figura legal que pretenden atribuirle a Landriscina”, sostuvo.

En ese contexto, el defensor negó de manera categórica que exista riesgo de detención para el funcionario municipal.

“De acuerdo a las reglas procesales, las posibilidades de una detención son absolutamente cero”, afirmó.

Molero también hizo referencia al acuerdo alcanzado entre la Bolsa de Comercio y el municipio de Sáenz Peña para la devolución de los fondos involucrados en la polémica operatoria financiera, y consideró que esa decisión contradice parte de los planteos iniciales del conflicto.

“La Bolsa decía que no debía devolver dinero y finalmente lo devolvió. Cada uno puede sacar sus conclusiones”, expresó.

Asimismo, rechazó que exista incompatibilidad entre el cargo público que ocupaba Landriscina y su actividad profesional como contador público.

“No hay absolutamente ninguna incompatibilidad. Es contador público matriculado y puede ejercer su profesión”, remarcó.

Críticas a redes y “fake news”

Sectores vinculados al oficialismo municipal cuestionaron publicaciones difundidas en redes sociales y portales anónimos que, según señalaron, divulgaron información falsa sobre supuestas detenciones tanto de Landriscina como del intendente de la ciudad.

“Sabemos lo poco serio de estos canales de información que se escudan en el anonimato y que mienten todo el tiempo, como así también de sus financistas políticos que buscan otros réditos”, deslizó un dirigente de la ciudad termal.

Además, pidió a la comunidad priorizar medios de comunicación formales y periodistas identificables al momento de informarse sobre la causa.

“Hay que restarle importancia y tratar de informarse por medios donde al menos sus periodistas dan la cara”, concluyó.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y se espera que la audiencia de imputación permita clarificar el alcance de la causa y la situación procesal de los involucrados.