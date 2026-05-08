Panzardi destacó el esfuerzo municipal ante la caída de la coparticipación

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, aseguró que el municipio continúa sosteniendo obras, servicios esenciales y programas comunitarios pese a la fuerte caída de los ingresos coparticipables que afecta a las comunas chaqueñas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la jefa comunal remarcó que la gestión local atraviesa un contexto económico complejo, aunque afirmó que se mantiene “de pie, trabajando de cara a la gente”.

“Como ocurre en muchos municipios, atravesamos una importante caída en los ingresos coparticipables, una situación que nos exige administrar cada recurso con prudencia y mucho esfuerzo”, expresó.

Panzardi señaló además que Laguna Blanca cuenta con uno de los índices más bajos de coparticipación y una limitada capacidad de recaudación propia, mientras continúa garantizando servicios esenciales como la provisión gratuita de agua para la comunidad.

En ese marco, destacó que las obras y mejoras habitacionales que se ejecutan son resultado de una administración “responsable” y de una política orientada a acompañar a las familias de la localidad.

“Cada obra, cada mejora habitacional y cada avance que se concreta es fruto de una administración responsable y de una decisión clara: estar al lado de nuestros vecinos”, sostuvo.

La intendenta también hizo referencia al acompañamiento a estudiantes que proyectan realizar su viaje de egresados a Bariloche, iniciativa que —según afirmó— representa una manera de “cuidar las ilusiones” de los jóvenes.

Asimismo, remarcó que el municipio no tomó créditos ni recibió partidas extraordinarias, y que las inversiones realizadas se concretan con recursos administrados localmente y mediante planificación.

Durante la última semana, la comuna avanzó en distintas obras y acciones destinadas también a generar empleo para trabajadores locales.

“Detrás de cada trabajador hay una familia que necesita ingresos, estabilidad y esperanza”, manifestó la mandataria municipal.

Finalmente, Panzardi reafirmó el compromiso de su gestión de continuar trabajando “con humildad, responsabilidad y cercanía”, con el objetivo de construir “un municipio más justo, presente y humano para todos”.