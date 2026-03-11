Operativo regional de seguridad vial entre Corrientes, Chaco y Nación

El subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia de Corrientes, Juan Manuel Saloj, informó que se puso en marcha un operativo regional de control vial que se desarrolla de manera conjunta con autoridades de Chaco y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El funcionario explicó que el objetivo principal del operativo es reforzar la prevención y generar conciencia en los conductores, buscando reducir los siniestros viales en la región.

Durante los controles, los agentes detienen a los vehículos y verifican que los conductores cumplan con los requisitos obligatorios para circular. Entre ellos, se exige circular con luces bajas encendidas, contar con licencia de conducir vigente, seguro al día y la documentación correspondiente del vehículo.

Además, se realizan controles de alcoholemia. En caso de que el test arroje resultado positivo, se procede a retener el vehículo, de acuerdo con la normativa vigente.

Saloj destacó que estas acciones apuntan también a generar un cambio cultural en materia de seguridad vial, remarcando que durante muchos años no se promovió suficientemente la educación vial. “Es importante que la ciudadanía ponga el tema sobre la mesa y entienda que el objetivo de estos operativos es cuidar a la gente”, expresó.

El funcionario subrayó además la articulación entre las provincias de Chaco y Corrientes, debido al constante flujo de personas que cruzan diariamente entre ambos territorios por motivos laborales, sociales y comerciales. En ese sentido, señaló que se trabaja en políticas públicas coordinadas junto al subsecretario de Seguridad Vial del Chaco, Rafael Acuña Agnelli, con el fin de aplicar criterios y controles similares en ambas provincias.

Por otra parte, el subsecretario se refirió a la reciente Asamblea Federal de Seguridad Vial realizada en Rosario, donde representantes de distintas provincias analizaron problemáticas comunes y posibles soluciones. Entre los temas abordados, mencionó los inconvenientes registrados en el sistema de licencia nacional de conducir, así como la situación del estado de las rutas.

En ese marco, también se planteó la posibilidad de que el control de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelva a depender directamente de la Agencia Nacional, una propuesta que fue puesta a consideración durante el encuentro.

Finalmente, Saloj adelantó que continuará la agenda de trabajo con autoridades nacionales, ya que en los próximos días participará de una reunión en Buenos Aires con el secretario de Transporte de la Nación, con el objetivo de seguir avanzando en medidas destinadas a reducir la siniestralidad vial en todo el país.