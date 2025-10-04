Valdés inauguró la iluminación de la cancha del Club Sportiva de Esquina

«Muchas veces no nos ponemos a pensar la función social que cumple nuestra Lotería Correntina, una institución que dejó mucho a lo largo del tiempo en nuestra Provincia», remarcó el primer Mandatario al tomar la palabra. Explicó que «muchas veces esos fondos los usamos justamente para invertir en el deporte, en los chicos, en los no tan chicos, en las instituciones, en el fútbol de veteranos, en camisetas, en pelotas, viajes, ya que sabemos que es muy difícil encontrar a alguien que pueda tener recursos para invertir en estas luces LED de última generación, que valen aproximadamente 85 millones de pesos».

Informó que «llevamos concretados dichos trabajos en 20 canchas como estas». Detalló así que «cuando uno se pone a pensar en números, son cerca de 1600 millones de pesos, solamente en iluminación».

Valdés recordó que «este era un viejo anhelo, una promesa que habíamos tenido y estuvimos esperando hace muchos años, pero como la Sociedad Sportiva Esquinense tuvo algunos problemitas de papeles, se demoró un poco». Dijo que «nosotros no podemos hacer la obra si los clubes no están al día con la ley, que implica tener un balance, un contador que pueda llevar adelante los papeles y por eso es fundamental tener Personería Jurídica, para que una vez que están dadas las condiciones podamos invertir».

Por otra parte, contó además que con el Gobierno provincial «estamos solventando la participación de cerca de 350 chicos en los Juegos Evita, en Mar del Plata, los cuales tienen grandes chances de dejar en alto Corrientes». Por último, deseó que «en la tierra donde jugaba Diego Armando Maradona, y en referencia a los integrantes del club, pidió que se organicen y cuiden los trabajos, así con Lotería Correntina podemos traer más progreso a Sportiva».

Espero que la disfruten, espero que cuiden, que se organicen y que podamos traer con Lotería Correntina más progreso al club, y que podamos hacer que este deporte, que es pasión de multitudes, pueda brillar.

Luego de encender la nueva iluminación de la cancha del Club Sociedad Sportiva Esquinense, el presidente de la mencionada institución, Miguel Ignacio Esquenon, quien ante los presentes manifestó su alegría al decir que sentía «muy contento en este momento por poder inaugurar la tan anhelada luz, la iluminación que necesitábamos para seguir funcionando». «Después de mucho insistir, salió la iluminación de la Sociedad Sportiva Esquinense y esto es el reflejo del compromiso de los clubes con la sociedad y también la misma intención que tiene el Gobernador con el deporte» concluyó.

Emprendedores Somos Todos

En lo que respecta a la entrega de bienes de capital del Programa «Emprendedores Somos Todos», los beneficiados fueron Rocío Leguizamon, Yohana Monzón, Mariana Blanco, Gastón Ramírez, Miguel Rodríguez, Luis Alberto Acosta, Antonella Moreyra, Ramón Fabio, Joaquín Ortiz, Débora Castillo, Comisión Capilla Santa Catalina, Ángela Benítez y Natalia Carruega.